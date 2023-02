Fairphone 4 Krijgt Deze Maand Android 12-update

Fairphone heeft via zijn forum bekendgemaakt dat het bedrijf vanaf 1 februari de Android 12-update gefaseerd zal uitrollen naar de Fairphone 4. Het was oorspronkelijk de bedoeling om de update afgelopen december uit te rollen, maar vanwege een kritieke fout heeft de uitrol van de update vertraging opgelopen.

Gebruikers van de Fairphone 4 dachten de Android 12-update in december 2022 te ontvangen, maar door een “kritiek probleem met betrekking tot noodoproepen” moest de update worden uitgesteld. Dit probleem is inmiddels verholpen en daarom begint Fairphone nu met de uitrol van Android 12. De update rolt echter in fasen uit, waardoor het tot enkele weken kan duren voordat de update bij iedereen is aangekomen.

Ook is de Android 12-update nog niet beschikbaar in Frankrijk en Zwitserland. Hier zijn namelijk enkele “performance-problemen” die nog moeten worden opgelost. In de tussentijd rolt Fairphone in deze landen een beveiligingsupdate uit voor Android 11.

via [tweakers]