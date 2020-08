Budget-smartphone Alcatel 3X (2020) Nu In Nederland Verkrijgbaar

Alcatel introduceerde de Alcatel 3X (2020) in juni van dit jaar en vanaf nu ligt de budget-smartphone in Nederland in de winkels. De Alcatel 3X (2020) krijgt een adviesprijs mee van 159 euro.

De Alcatel 3X (2020) beschikt over een 6,52-inch scherm met een HD+-resolutie en een druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een MediaTek octa-core chipset, 4GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 5000 mAh accu en een vierdubbele rear-camera met een 16MP hoofdlens, een 5MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP macrolens.

De Alcatel 3X (2020) is onder andere verkrijgbaar bij MediaMarkt en Belsimpel. Het prijsverschil tussen de 64GB-uitvoering en de 128GB-uitvoering is ongeveer drie tientjes.

via [droidapp]