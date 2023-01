We wisten al langer dat Netflix het delen van een account met vrienden of familie wil aanpakken, maar nu is duidelijk dat de nieuwe maatregelen in maart worden doorgevoerd. Hierdoor moeten klanten die hun account delen met andere voortaan extra betalen.

Veel mensen delen een Netflix-account met anderen, omdat dit een eenvoudige manier is om kosten te besparen. Uiteraard heeft dit gevolgen op het aantal betaalde Netflix-gebruikers en daar wil de streamingdienst nu wat aan doen. Netflix liet eerder al weten dat het bedrijf extra kosten in rekening wil brengen voor het delen van een account en het ziet er nu naar uit dat deze extra kosten vanaf maart ingaan. Klanten die buiten hun gezin delen krijgen twee opties, bijbetalen of migreren.

Bij de optie ‘bijbetalen’ kan je sub-accounts maken voor extra leden buiten het gezin, waarvoor je een toeslag moet betalen. Tijdens een eerdere test in Zuid-Amerika was dit omgerekend zo’n 2 euro extra per maand. Bij de optie migreren kun je de gegevens, zoals je kijkgeschiedenis, opgeslagen games en instellingen, omzetten naar een nieuw account.

