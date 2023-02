OnePlus Deelt Foto Van OnePlus Pad

De afgelopen weken hebben we het in eens veel over de eerste tablet van OnePlus, die we mogelijk al op 7 februari te zien krijgen. Tot nu toe ging het nog grotendeels om geruchten, maar OnePlus heeft nu in eens zelf een foto gedeeld waarop de ‘OnePlus Pad’ te zien is.

Onlangs doken al enkele renders op van OnePlus’s eerste tablet, die vermoedelijk de naam OnePlus Pad meekrijgt. Ook deelde OnePlus een teaser voor de introductie van de OnePlus 11 en de Buds Pro 2, waarop naast deze twee producten ook een tablet te zien is. Nu heeft de fabrikant de eerste duidelijke foto gedeeld van de OnePlus Pad. De tablet op deze afbeelding komt overeen met de eerdere renders van OnLeaks.

OnePlus heeft nog geen specificaties van de tablet gedeeld, maar OnePlus kennende is de kans best groot dat het bedrijf voor de officiële introductie nog wat meer details deelt. De OnePlus-presentatie op 7 februari lijkt in ieder geval erg interessant, met de introductie van een smartphone, draadloze oordopjes en een tablet. Na de officiële introductie zetten wij uiteraard alle details voor jullie op een rijtje.

via [droidapp]