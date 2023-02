Motorola ThinkPhone Krijgt Adviesprijs Van 999,99 Euro

Lenovo heeft onlangs de Motorola ThinkPhone aangekondigd, een high-end smartphone die zich vooral richt op zakelijk gebruik. Een adviesprijs gaf het bedrijf bij de introductie nog niet, maar nu is de smartphone opgedoken in de Lenovo webwinkel met een prijskaartje van 999,99 euro.

Met de Motorola ThinkPhone wil Lenovo bedrijven bereiken die de smartphone willen gebruiken in combinatie met de ThinkPad-laptops. De ThinkPhone is namelijk voorzien van ‘Think2Think’ software die de smartphone eenvoudig kan koppelen met Windows laptops. Vervolgens kun je eenvoudig en snel teksten en bestanden delen tussen de apparaten of de ThinkPhone gebruiken als webcam voor de ThinkPad. Daarnaast heeft de ThinkPhone extra beveiliging in de vorm van de Moto KeySafe-chip, die gevoelige gegevens opslaat.

Qua specificaties beschikt de Motorola ThinkPhone over een 6,6-inch FHD+ OLED-scherm, een Snapdragon 8+ Gen 1-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 2MP dieptelens. De smartphone heeft een stevige behuizing met een IP68-rating en een MIL STD 810H-rating.

De Motorola ThinkPhone kost 999,99 euro in de webwinkel van Lenovo, maar op het moment van schrijven lijkt de smartphone al te zijn uitverkocht. Mensen die interesse hebben moeten dus wachten op de volgende voorraad.

via [AW]