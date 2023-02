Poco X5 en Poco X5 Pro Officieel Aangekondigd

Poco heeft zojuist zijn nieuwste smartphones aangekondigd. De Poco X5 en de Poco X5 Pro zijn twee mid-range smartphones die voor minder dan 350 euro over de toonbank gaan. Je kunt de smartphones per direct bestellen.

De Poco X5 beschikt over een 6,67-inch 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 695-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 33W snelladen. Met deze snelheid kun je de accu in 68 minuten van 0 tot 100 procent opladen.

De smartphone heeft een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. In het scherm vinden we nog een 13MP selfie-camera. De Poco X5 krijgt een adviesprijs mee van 299 euro (6GB + 128GB) of 349 euro (8GB + 256GB). Tijdens de Early Bird-actie is de Poco X5 tot 13 februari echter verkrijgbaar voor slechts 249 euro en 299 euro. Je kunt kiezen uit de kleuren zwart, blauw en groen.

De Poco X5 Pro is een krachtigere variant met een 6,67-inch Full-HD+ 120Hz AMOLED-scherm, een Snapdragon 778G-processor, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen, een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens.

De Poco X5 Pro is verkrijgbaar in de kleuren zwart, blauw en geel. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 349 euro. Voor 8GB + 256GB betaal je 399 euro. Tot 13 februari betaal je echter slechts 319 euro en 369 euro.