“Instagram Werkt Aan Betaalde Verificatiefunctie”

Instagram zou werken aan een nieuwe functie waarbij gebruikers hun account tegen een betaling kunnen verifiëren. Na verificatie ontvangt de gebruiker een “betaalde blauwe badge”. Een dergelijke optie kennen we onder andere van het platform Twitter.

Ontwikkelaar Alessandro Paluzzi heeft in de code van Instagram de verwijzingen ‘betaalde blauwe badge’ en ‘idv’ gevonden. ‘idv’ staat waarschijnlijk voor ‘identificatie’. Volgens de ontwikkelaar is dezelfde codereeks ook gevonden in de nieuwste build van de Facebook-app. Dit zou kunnen betekenen dat dezelfde optie ook naar Facebook komt. Facebook en Instagram zijn beide in handen van moederbedrijf Meta.

Twitter introduceerde vorig jaar ook al een betaalde verificatiefunctie, waarbij gebruikers 8 dollar per maand betalen voor een Blue-abonnement. Hierbij krijgen gebruikers een blauw vinkje voor hun naam en toegang tot extra features, zoals de optie om tweets aan te passen, langere video’s te uploaden en het zien van minder advertenties.

via [tweakers]