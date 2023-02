Wereldwijde Introductie Opvouwbare Oppo Find N2 Flip Op 15 Februari

Nadat Oppo eerder in thuisland China de opvouwbare Oppo Find N2 Flip introduceerde, zal de fabrikant de smartphone morgen in de rest van de wereld aankondigen. De Oppo Find N2 Flip gaat de concurrentie aan met de Samsung Galaxy Z Flip 4 en de Motorola RAZR 2022.

Samsung en Motorola krijgen er een nieuwe concurrent bij met de Europese introductie van de Oppo Find N2 Flip. Dankzij de Chinese aankondiging weten we al over welke specificaties de smartphone beschikt. Zo heeft de Oppo Find N2 Flip onder andere een MediaTek Dimensity 9000+-processor, 8GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte, een 4300 mAh accu met ondersteuning voor 44W snelladen, een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 32MP selfie-camera.

De Oppo Find N2 Flip heeft aan de binnenkant een 6,8-inch vouwbare scherm met een resolutie van 2520 bij 1080 pixels en een 120Hz verversingssnelheid. Aan de buitenkant vinden we nog een tweede scherm met een formaat van 3,26-inch en een resolutie van 720 bij 382 pixels.

Op 15 februari komen we te weten wanneer de Oppo Find N2 Flip in Europa in de winkels komt te liggen en wat voor adviesprijs de smartphone hier meekrijgt.

via [droidapp]