Oppo Introduceert Twee Opvouwbare Smartphones

Oppo heeft deze week in China twee nieuwe opvouwbare smartphones gepresenteerd. De Oppo Find N2 en de Find N2 Flip gaan de concurrentie aan met de opvouwbare smartphones van Samsung.

De Oppo Find N2 is een smartphone die je uit kunt klappen tot een kleine tablet met een formaat van 7,1-inch. De smartphone weegt 233 gram en is dichtgeklapt 14,6mm dun. Ook heeft de scharnier een flinke upgrade gekregen, waardoor deze nu 400.000 maal zonder problemen opengeklapt kan worden. Dichtgeklapt liggen de twee helften van het scherm plat op elkaar, waardoor stof en zand niet makkelijk kunnen binnendringen. Ook is de vouw in het scherm minder zichtbaar dan bij de voorganger.

Aan de buitenkant vinden we nog een tweede scherm. Dit scherm is met een formaat van 5,54-inch relatief klein en heeft net als het hoofdscherm een 120Hz verversingssnelheid. De randen rondom het scherm zijn erg dun, wat de Oppo Find N2 een stuk compacter maakt dan zijn voorganger.

Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 1-processor, een 4520 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 48MP ultragroothoeklens en een 32MP zoomlens met 2x optische zoom.

De OPPO Find N2 Flip is een veel compactere smartphone en heeft net als de Galaxy Z Flip 4 een langwerpig ontwerp. Het vouwbare AMOLED-scherm is 6,8-inch groot en heeft een 120Hz verversingssnelheid. De smartphone maakt gebruik van een MediaTek Dimensity 9000 Plus-processor, een dubbele rear-camera en een relatief grote accu met een capaciteit van 4300 mAh. Aan de buitenkant vinden we nog een vrij groot extra scherm dat je kunt gebruiken als viewfinder, het bekijken van notificaties en andere kleine handelingen.

Informatie over de prijzen en Europese release hebben we nog niet, maar Oppo geeft aan dat de Oppo Find N2 Flip begin volgend jaar officieel wereldwijd gelanceerd zal worden, waaronder ook in de meeste Europese landen.