ABN Amro Storing Zorgt Voor Problemen Met Inloggen En Betalen

ABN Amro kampt momenteel met een storing, waardoor een groot aantal klanten de online diensten van de bank niet kunnen gebruiken. Zo klagen sommige klanten dat het niet mogelijk is om in te loggen in de app, terwijl andere klanten geen betalingen kunnen doen.

Sinds 8:00 uur in de morgen duiken op de website allestoringen.nl duizenden klachten op van ABN Amro klanten die de diensten van de bank niet meer kunnen gebruiken. Mensen kunnen niet inloggen in de mobiele bankieren app of via de website op de desktop. Ook is het niet mogelijk om overboekingen te voltooien.

ABN Amro heeft nog geen details gegeven over de storing. Hierdoor weten we niet wat de oorzaak is van de storing en wanneer de diensten van de bank weer naar behoren zullen werken.