Gokken op de mobiel

Er zijn verschillende manieren om te gokken. Zo kun je voor de ‘ouderwetse’ manier van gokken kiezen door een bezoek te brengen aan een casino. Echter, vandaag de dag hoef je al lang niet meer de deur uit om een gokje te wagen. Hiervoor heb je enkel een apparaat met internetverbinding nodig. Sinds een verandering in de Nederlandse wetgeving is het in ons land toegestaan om te gokken via het internet. Dit maakt het ook mogelijk om via je telefoon te gokken. Het enige wat je hiervoor nodig hebt, is een smartphone met internetverbinding.

Kies een betrouwbaar online casino

Het is in Nederland toegestaan om te gokken via het internet. Echter, hier zijn wel strenge regels aan verbonden. Deze regels gelden voor de aanbieders van online gokken. Zij moeten zich aan allerlei wetten houden, om ervoor te zorgen dat gebruikers op een veilige en verantwoorde manier kunnen gokken. Het is dan ook verstandig om enkel gebruik te maken van online casino’s die voldoen aan alle wet- en regelgeving omtrent online gokken. Dit heeft enkel voordelen voor jou als gebruiker. De spellen die je kunt doen zijn vrijwel altijd hetzelfde als op goksites die niet de juiste vergunning hebben om in Nederland te opereren. Het enige verschil is dat je niet beschermd wordt door de wetgeving en zelfs het risico loopt om beboet te worden. Mensen die gokken op een site die geen vergunning heeft, kunnen maximaal een boete van 8700 euro krijgen.

Hoe herken je een casino dat aan alle wetgeving voldoet?

Als gebruiker van online casino’s word je in Nederland vrij goed beschermd. Echter, hiervoor moet je wel gebruikmaken van de diensten van een casino dat op een legale manier opereert. Daarom is het belangrijk om te weten hoe je een legaal online casino kunt herkennen. Ieder casino dat legaal opereert, heeft een registratie bij de Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA).

Door deze registratie krijgen zij ook een licentienummer van de KSA. Dit licentienummer wordt bij de meeste goksites duidelijk vermeld, meestal onderaan hun site. Ook kiezen sommige aanbieders van online gokspellen ervoor om op andere manieren duidelijk te maken dat zij alle vergunningen hebben. Zo kiest Kansino er bijvoorbeeld voor om, naast onderaan de pagina, ook aan het begin van de pagina te vermelden dat de vergunning van de KSA in orde is.

Een account aanmaken

Voordat je online kunt gokken, moet je eerst een account aanmaken bij een online casino. In Nederland is het namelijk niet toegestaan om mensen anoniem te laten gokken. Het is bij wet verboden om kansspelen aan te bieden aan minderjarigen. Door iedere speler te verplichten een account aan te maken, wordt voorkomen dat minderjarigen online kunnen gokken. Bij het aanmaken van een account op een goksite komt dan ook meer kijken dan enkel het invullen van een aantal basale gegevens. Online casino’s zijn verplicht om het burgerservicenummer van iedereen die een account aanmaakt, te verifiëren. Op deze manier kan er worden gecontroleerd of er geen minderjarigen gebruikmaken van de diensten van online casino’s.

Geld storten op je account

Wanneer je op je telefoon wilt gokken, moet je geld op je account zetten. Het is verstandig om te beginnen met een klein bedrag, zodat je eerst kennis kunt maken met het online casino. Bovendien kun je bij spellen als slots met kleine bedragen spelen, waardoor je relatief lang plezier kunt hebben van slechts tien euro. Het opladen van een account bij een online casino is heel eenvoudig. Je kunt dit namelijk met iDEAL doen, waardoor het te vergelijken is met het bestellen van kleding via het internet. Als je voor de eerste keer inlogt op je account, geven veel online casino’s je een welkomstbonus. Zoek dus eerst uit of hier ook sprake van is bij het door jou gekozen casino.