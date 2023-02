“Samsung Komt Deze Zomer Met Galaxy S23 FE”

Volgens de laatste geruchten is Samsung niet van plan om te stoppen met de Fan Edities van zijn Galaxy S-smartphones. De Galaxy S22 FE zou zijn geschrapt, maar deze zomer kunnen we volgens Hankooki wel de Galaxy S23 FE verwachten.

De Galaxy S20 FE was een redelijk populaire smartphone die meer dan 10 miljoen keer over de toonbank ging. De opvolger was echter minder succesvol en met het ontbreken van de Galaxy S22 FE gingen er berichten rond over het schrappen van de FE-serie. Samsung zou nu echter van plan zijn om de Galaxy S23 FE rond augustus of september op de markt te brengen, wat de eerdere geruchten dus tegenspreekt.

Specificaties van de Galaxy S23 FE hebben we nog niet, maar de bron Hankooki schrijft dat de Galaxy S23 FE een spirituele opvolger wordt van de Galaxy A73. Samsung zou geen Galaxy A74 introduceren, omdat de smartphone te veel overeenkomsten zou hebben met smartphones in andere series.

