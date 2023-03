Samsung Galaxy A53 Ontvangt One UI 5.1-update

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor de populaire Galaxy A53. De update installeert de One UI 5.1-schil die verschillende aanpassingen en nieuwe features met zich meebrengt.

Nadat Samsung de One UI 5.1-schil eerder al naar verschillende andere smartphones uitrolde is de update nu ook beschikbaar voor de Galaxy A53. De nieuwste versie van Samsung’s Android-schil brengt onder andere een nieuwe batterij- en weerwidget met zich mee en maakt het een eenvoudiger om foto’s te delen met je gezin. Ook brengt de update de beveiligingspatch van februari 2023 met zich mee.

De nieuwe update is zo’n 1.35GB groot. Daarom is het verstandig om de update te downloaden via een WiFi-verbinding als je een beperkte databundel hebt. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [androidplanet]