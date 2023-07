Renders Tonen Voordelige Samsung Galaxy Tab S9 FE

Op het internet zijn renders opgedoken waarop twee varianten van de Samsung Galaxy Tab S9 FE te zien zijn. De Tab S9 FE is een voordeligere variant van de reguliere Galaxy Tab S9 en volgens de geruchten is Samsung van plan om zowel een 11-inch model als een 12,4-inch model van de FE-editie op de markt te brengen.

Samsung is van plan om op 26 juli de Galaxy Tab S9-serie te introduceren. Deze serie bestaat uit drie high-end tablets met de namen Galaxy Tab S9, Tab S9+ en Tab S9 Ultra. Volgens nieuwe geruchten zal Samsung deze serie later uitbreiden met nog twee toestellen, namelijk een 11-inch Galaxy Tab S9 FE en een 12,4-inch Galaxy Tab S9 FE+.

Naar verwachting krijgen de Galaxy S9 Fan Edition-tablets onder andere een LCD-scherm, wat een stuk voordeliger is dan een OLED-scherm. De tablets lijken qua design veel op de reguliere Galaxy Tab S9-tablets. De Galaxy Tab S9 FE heeft een enkele rear-camera terwijl de Galaxy Tab S9 FE+ is uitgerust met een dubbele rear-camera. De behuizing is gemaakt van metaal, waarin we een dubbele speaker en een USB-C aansluiting vinden. De FE-modellen krijgen een iets minder krachtige processor dan de reguliere Tab S9-modellen. Een adviesprijs of introductiedatum hebben we nog niet.

via [AW]