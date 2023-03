“Nothing Phone (2) Krijgt Snapdragon 8+ Gen 1-soc”

Een topman van Qualcomm heeft in een LinkedIn-post gezegd dat de aankomende Nothing Phone (2) een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-soc van vorig jaar krijgt. Nothing kiest niet voor de nieuwere Snapdragon 8 Gen 2-soc.

Nothing heeft zelf eerder alleen aangegeven dat zijn volgende smartphone een Snapdragon 8-soc krijgt, maar om welke chipset het precies gaat liet de fabrikant nog niet los. De website 91Mobiles schrijft nu echter dat Qualcomm-topman Alex Katouzian zei op LinkedIn dat de Nothing Phone (2) een Snapdragon 8+ Gen 1-soc krijgt. De topman heeft de post inmiddels aangepast en nu staat er alleen ‘Snapdragon 8’.

Vermoedelijk kiest Nothing voor de processer van vorig jaar om de kosten te drukken. Daarnaast is de Snapdragon 8+ Gen 1-soc nog steeds een zeer krachtige processor die weinig onderdoet aan zijn opvolger. Nothing zal de nieuwe smartphone later dit jaar op de markt brengen. De originele Nothing Phone (1) kreeg een adviesprijs mee van 469 euro.

via [tweakers]