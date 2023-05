Renders Tonen Samsung Galaxy Z Fold 5 Van Alle Kanten

Samsung zal de Galaxy Z Fold 5 over zo’n drie maanden officieel introduceren en nieuwe geruchten over de smartphone duiken inmiddels vrijwel wekelijks op. Deze week heeft een betrouwbare bron verschillende renders gedeeld waarop de Samsung Galaxy Z Fold 5 van alle kanten te zien is.

De onderstaande renders zijn gemaakt door OnLeaks in samenwerking met SmartPrix. De beelden tonen onder andere een vernieuwde scharnier, die door het strakker ontwerp ervoor moet zorgen dat er geen opening zichtbaar is tussen het scherm wanneer de smartphone is dichtgeklapt. Hierdoor is de Galaxy Z Fold 5 wat minder dik dan zijn voorganger.

Dichtgevouwen meet de Galaxy Z Fold 5 volgens de bron 154,9×67,1×13,4mm en opengevouwen 154,9×129,9×6,3mm. Het valt op dat de camera’s aan de achterkant nu zijn geplaatst in een camera-module. Deze module bestaat uit drie lenzen. De flitser is bij de Galaxy Z Fold 5 naast de camera’s geplaatst, in plaats van er onder zoals bij de Galaxy Z Fold 4. Het scherm is opnieuw 7,6-inch groot.

Introductie Samsung Galaxy Z Fold 5

Samsung introduceerde de voorgaande vouwbare smartphones steeds in augustus, maar volgens de laatste geruchten zal de introductie van de Galaxy Z Fold 5 iets eerder plaatsvinden dan normaal. Hierdoor krijgen we de smartphone mogelijk al in juli te zien.

via [tweakers]