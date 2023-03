Samsung Galaxy S23-serie Ontvangt Beveiligingsupdate Van Maart 2023

Samsung is begonnen met de uitrol van de allernieuwste beveiligingspatch voor de smartphones in de Galaxy S23-serie. De beveiligingspatch van maart dicht weer enkele tientallen kwetsbaarheden op de Galaxy S23, S23 Plus en S23 Ultra.

Google heeft deze week de allernieuwste beveiligingspatch voor Android aangekondigd. Samsung is direct begonnen met de uitrol van deze patch naar zijn vlaggenschip-smartphones. De beveiligingspatch van maart pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan op het besturingssysteem van de Galaxy S23, Galaxy S23 Plus en Galaxy S23 Ultra. Samsung heeft daarnaast zelf ook nog een aantal patches toegevoegd die zich richten op kwetsbaarheden in het eigen One UI systeem.

Naast de beveiligingsverbeteringen brengt de update ook nog een aantal bugfixes met zich mee. Deze moeten zorgen voor een stabieler en soepeler systeem. De update rolt in fasen uit waardoor het even kan duren voordat de update bij alle gebruikers is aangekomen.

via [droidapp]