“Officiële Renders Tonen Motorola Edge 40 Pro Van Alle Kanten”

Er zijn renders opgedoken die volgens de geruchten de Motorola Edge 40 Pro tonen. Nadat eerder al verschillende specificaties opdoken zien we de vlaggenschip-smartphone nu van verschillende kanten op de onderstaande beelden.

Motorola introduceerde vorig jaar een echte vlaggenschip-smartphone onder de naam Edge 30 Pro. Inmiddels werkt de fabrikant aan een opvolger, waarvan nu zowel beelden als specificaties zijn uitgelekt. De onderstaande beelden zijn gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Vermoedelijk zijn het officiële renders.

Afgaande op de renders krijgt de Motorola Edge 40 Pro in tegenstelling tot zijn voorganger geen plat scherm. Het scherm heeft aan de zijkanten namelijk net als de Edge 30 Ultra gebogen randen. De camera’s zitten nu in een vierkante module en ook heeft de smartphone een Dolby Atmos-certificering gekregen. Dit moet zorgen voor ruimtelijk geluid. Één van de renders toont de Edge 40 Pro onder water. Hierdoor gaan we ervan uit dat de smartphone een waterdichte behuizing heeft.

Volgens eerdere geruchten vinden we intern een Snapdragon 8 Gen 2-processor en een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 125W snelladen. Het scherm is waarschijnlijk 6,7-inch groot met een verversingssnelheid van 165Hz. Naar verwachting verschijnt de smartphone over niet al te lange tijd in Europa op de markt. De Edge 30 Pro kreeg hier een adviesprijs mee van 799 euro.

via [androidplanet]