WhatsApp Bug: Versturen Van Video’s Werkt Niet Meer

WhatsApp-gebruikers met een Android-smartphone melden sinds kort een vervelend probleem. Bij een hoop gebruikers is het namelijk niet meer mogelijk om een video te versturen via WhatsApp. Opvallend genoeg komt het probleem niet bij iedereen voor.

In de nieuwste versies van de WhatsApp-app voor Android lijkt een bug aanwezig te zijn, die ervoor zorgt dat je video’s die op je smartphone staan niet via WhatsApp kunt versturen. Het probleem komt alleen voor bij video’s, niet bij andere type bestanden zoals foto’s. Mensen die een video proberen te versturen krijgen de melding “Can’t send this video. Choose a different video and try again.” te zien. Het opnieuw proberen lust het probleem echter niet op.

De bug lijkt aanwezig te zijn in versie 2.24.9.34 van WhatsApp. Het probleem komt voor in zowel de stabiele versie als de bètaversie van WhatsApp. Op het moment van schrijven heeft WhatsApp nog geen oplossing uitgerold. Wil je toch video’s versturen dan kun je een andere versie van WhatsApp installeren of video’s versturen via diensten als WeTransfer.

via [AW]