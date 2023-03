Xiaomi Noteert Grootste Omzetdaling Ooit

Xiaomi heeft een zwaar kwartaal achter de rug. Ondanks dat de Chinese fabrikant het afgelopen jaar zeer aantrekkelijke smartphones heeft uitgebracht, daalde de omzet in het vierde kwartaal van 2022 met maar liefst 22,8 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Over het hele jaar 2022 daalde de omzet met 14,8 procent.

In totaal noteerde Xiaomi in het vierde kwartaal van 2022 een omzet van 66,05 miljard yuan. Dat is omgerekend zo’n 8,92 miljard euro. In het vierde kwartaal van 2021 noteerde de fabrikant nog een omzet van omgerekend 11,56 miljard euro. Volgens Reuters zag Xiaomi nog nooit eerder zo’n grote omzetdaling. In totaal noteerde Xiaomi in 2022 een omzet van 280.044 miljard yuan. Dat is een stuk minder dan de 328,3 miljard yuan in het jaar 2021.

Volgens Xiaomi is de daling voor een groot deel te danken aan de strenge corona-maatregelen in thuisland China. Zo moesten verschillende fabrieken tijdelijk sluiten en kregen veel burgers te maken met lange lockdowns. Dit kan ook de verschuiving in de inkomstenbronnen verklaren. Zo daalde namelijk de omzet uit de verkoop van smartphones en gadgets, maar steeg de omzet op het gebied van internetdiensten.

Xiaomi heeft begin 2023 al verschillende nieuwe smartphones geïntroduceerd. Toch denkt de fabrikant dat de omzetdaling in de eerste helft van 2023 zal doorzetten. In de tweede helft van dit jaar zal de omzet waarschijnlijk weer stijgen. Xiaomi is een van de grootste spelers op de smartphonemarkt.

