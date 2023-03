Xiaomi 13-serie Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro en Xiaomi 13 Lite liggen nu in Nederland in de winkels. De smartphones krijgen een adviesprijs mee van 999 euro, 1299 euro en 499 euro. Je kunt de smartphones ook kopen in combinatie met een abonnement.

Xiaomi 13 Pro

Sinds deze week kun je de smartphones uit Xiaomi’s nieuwste vlaggenschip-serie kopen in Nederland. De Xiaomi 13 Pro is de krachtigste van de drie nieuwe smartphones. Dit model beschikt over een 6,73-inch AMOLED-scherm met een QHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB, 256GB of 512GB opslagruimte, een 4.820 mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen en 50W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens (1-inch Sony IMX989-sensor), een 50MP groothoeklens en een 50MP telelens met 3x optische zoom. De Xiaomi 13 Pro kost 1299 euro.

Xiaomi 13

De reguliere Xiaomi 13 beschikt over een 6,39-inch scherm met een FHD+ resolutie en een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 8 Gen 2-processor, dezelfde hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte, een wat kleinere 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en 50W draadloos laden, een 50MP hoofdlens met een iets kleinere sensor, een 12MP groothoeklens en een 10MP groothoeklens met 3x optische zoom. Voor de Xiaomi 13 betaal je 999 euro.

Xiaomi 13 Lite

Als laatste heeft Xiaomi de Xiaomi 13 Lite uitgebracht. Dit model heeft een 6,55-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 2MP macrolens. Voorop vinden we een dubbele selfie-camera met een 32MP hoofdlens en een 8MP dieptelens. De Xiaomi 13 Lite kost 499 euro.

via [androidplanet]