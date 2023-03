Samsung Galaxy A54 Krijgt Update Met Camera-verbeteringen

Samsung heeft onlangs de nieuwe mid-range Galaxy A54 aangekondigd en de smartphone ontvangt nu zijn eerste software-update. De update brengt onder andere verbeteringen voor de camera met zich mee.

De update met versienummer A546BXXU1AWC4 is 228MB groot. In de changelog staat dat de update onder andere camera-verbeteringen met zich meebrengt, maar verdere details hierover geeft de changelog niet. Waarschijnlijk gaat het voornamelijk om stabiliteitsverbeteringen en camera-functies die wat sneller moeten werken. Heb je de update nog niet ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

Samsung Galaxy A54 specificaties

Samsung introduceerde de Samsung Galaxy A54 eerder deze maand. De smartphone beschikt over een 6,4-inch FHD+ Super AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid, een Exynos 1380-processor, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 25W snelladen, een in-display vingerafdrukscanner, een IP67-rating, een 32MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 12MP ultragroothoeklens en een 5MP macrolens. De Galaxy A54 heeft een adviesprijs meegekregen van 489 euro.

via [androidplanet]