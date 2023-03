Introductie OnePlus Nord CE 3 Lite en Nord Buds 2 Op 4 April

OnePlus heeft een nieuwe introductie ingepland op 4 april. Op deze dag zal de fabrikant de OnePlus Nord CE 3 Lite en de Nord Buds 2 introduceren. De fabrikant heeft een afbeelding gedeeld waarop beide producten al te zien zijn.

Over een week zal OnePlus twee nieuwe producten introduceren. De OnePlus Nord CE 3 Lite is een budget-smartphone die we op de bovenstaande afbeelding zien in de kleur “Pastel Lime”. De afbeelding toont alleen de achterkant van de smartphone, maar hieruit kunnen we wel opmaken dat de Nord CE 3 Lite beschikt over een driedubbele rear-camera. Deze drie lenzen zitten verwerkt in twee ronde camera-modules. Verder zien we de locatie van de led-flitser en het OnePlus-logo. Dezelfde afbeelding toont ook de zwarte oordopjes van de OnePlus Nord Buds 2.

OnePlus zegt zelf het volgende over de aankomende smartphone: “De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G combineert de kenmerkende snelle en vlotte OnePlus-ervaring met een ontwerp dat is gebouwd om zich te onderscheiden van de massa, inclusief een frisse nieuwe Pastel Lime kleur en een eenvoudige, maar charmante twee-cirkel camera lay-out. De OnePlus Nord CE 3 Lite 5G borduurt ook voort op het succes van zijn voorgangers en verpakt verbeterde belangrijke functies in een betaalbaar jasje.“

via [droidapp]