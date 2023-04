Grote Storing Vodafone Zorgt Voor Problemen Met Telefoneren En Mobiele Internet

Vodafone kampt momenteel met een landelijke storing, wat voor problemen zorgt met telefonie en het mobiele internet. Vodafone zegt te werken aan een oplossing, maar momenteel stromen op allestoringen.nl nog duizenden klachten binnen van Vodafone-klanten die de service niet kunnen gebruiken.

De problemen met het mobiele netwerk zijn al sinds 2 uur ’s nachts gaande. Als we kijken op allestoringen.nl zien we dat het probleem nog steeds niet opgelost is. Mensen melden dat ze geen bereik hebben en daardoor niet kunnen bellen of gebruik kunnen maken van het mobiele internet.

Via Twitter heeft Vodafone laten weten op de hoogte te zijn van de storing en dat het bedrijf momenteel werkt aan een oplossing. Vodafone heeft een liveblog gestart om mensen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hierin schrijft Vodafone het volgende:

Er is een storing in het netwerk van Vodafone en daardoor heeft een deel van onze klanten mogelijk problemen met onze telefonie diensten. We zien dat het netwerk weer stabiliseert en verbindingen gedeeltelijk weer werken. We houden dit nauwlettend in de gaten. Werkt mobiel bellen niet dan werkt bellen via diensten als Whatsapp of Facetime wel. Er zijn ook problemen met bellen naar 112, waardoor het mogelijk is dat onze klanten wel contact hebben maar niets horen of ze hen niet kunnen horen. Bel daarom als consument via je vaste lijn naar 112.