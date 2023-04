Huawei FreeBuds 5 Met ‘Waterdruppel’ Design Aangekondigd

Huawei heeft zijn nieuwste draadloze oordopjes aangekondigd. De Huawei FreeBuds 5 oordopjes hebben een opvallend design, ANC en 11mm drivers. De Huawei FreeBuds 5 krijgt een adviesprijs mee van 159 euro.

De nieuwste draadloze oordopjes van Huawei zijn verkrijgbaar in de kleuren oranje, wit en donkergrijs. De oordopjes hebben een opvallend design dat is geïnspireerd op een waterdruppel. Het gaat om een half-open design, zonder rubberen eartips. Intern vinden we 11mm drivers die een fijne audio moeten leveren.

Dankzij multipoint-ondersteuning kun je de FreeBuds 5 aan meerdere apparaten tegelijk verbinden en zal de audio automatisch overschakelen naar het actieve apparaat. De accu van de oordopjes gaat zo’n 5 uur mee en in combinatie met de oplaadcase kun je de oordopjes zo’n 30 uur gebruiken. Hou er wel rekening mee dat het gebruik van actieve ruisonderdrukking impact heeft op de accuduur. De oplaadcase kun je via de USB-C poort opladen, maar er is ook ondersteuning voor draadloos.

Verder hebben de oordopjes een IPX4-certificering gekregen en is er ondersteuning voor ruimtelijke audio. Deze functie werkt echter alleen met Harmony OS-apparaten, oftwel de nieuwe smartphones van Huawei die draaien op Huawei’s eigen besturingssysteem.

De Huawei FreeBuds 5 zijn al te vinden op de Nederlandse website van Huawei, maar een Nederlandse adviesprijs ontbreekt nog. Op de site van het Verenigd Koninkrijk staat echter een adviesprijs van 159 euro.

via [androidplanet]