Dit Zijn De Vermoedelijke Specificaties Van De ASUS ZenFone 10

ASUS komt dit jaar met een opvolger van de ASUS Zenfone 9 en veel specificaties van de smartphone zijn inmiddels al uitgelekt. Zo krijgt de ZenFone 10 onder andere een groter scherm, iets waar waarschijnlijk niet iedereen even blij mee zal zijn.

De ZenFone-smartphones zijn vooral populair onder mensen die opzoek zijn naar een compacte smartphone. Waar tegenwoordig een 6,5-inch scherm heel normaal is, beschikt de ZenFone 9 over een relatief klein 5,9-inch scherm. Helaas lijkt ASUS bij de ZenFone 10 af te stappen van dit compacte design. De fabrikant zou namelijk hebben gekozen voor een 6,3-inch AMOLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Dit is nog steeds niet super groot, maar opvallend genoeg wel groter dan bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S23, die is uitgerust met een 6,1-inch scherm.

Intern vinden we high-end specificaties. Zo zou de ASUS ZenFone 10 beschikken over een krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, tot 16GB werkgeheugen, tot 512GB opslagruimte en een 5.000 mAh accu met ondersteuning voor 67W snelladen. De camera krijgt ook een flinke upgrade. Zo zou de smartphone beschikken over een 200MP hoofdlens met optische beeldstabilisatie (OIS). De behuizing krijgt net als zijn voorganger een IP68-rating.

We hebben nog geen officiële introductiedatum, maar waarschijnlijk zal de introductie ergens tussen juli en september plaatsvinden. De ASUS ZenFone 9 verscheen vorig jaar eind augustus op de markt voor een vanafprijs van 799 euro.

via [AW]