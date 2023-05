“Google Zal Pixel 8 Samen Met Google Pixel Watch 2 In Herfst Introduceren”

De website 9to5Google schrijft dat Google van plan is om deze herfst de Pixel Watch 2 op de markt te brengen. Google zou de nieuwe smartwatch tegelijkertijd met de Pixel 8 en Pixel 8 Pro willen introduceren.

Google brengt doorgaans in oktober zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone op de markt. 9to5Google verwacht dat dit ook dit jaar het geval is en dat de fabrikant naast een nieuwe smartphone ook de opvolger van de Pixel Watch zal introduceren. Als dit gerucht klopt lijkt Google dus net als concurrenten Samsung en Apple elk jaar een nieuwe smartwatch op de markt te willen brengen.

Specificaties van de Google Pixel Watch 2 hebben we nog niet, maar we kunnen onder andere een nieuwere chipset verwachten. De originele Pixel Watch maakt namelijk nog gebruik van een ouderwetse Samsung Exynos 9110-chipset uit 2018. Verder verwachten we een vernieuwde versie van Wear OS, met het Material You-kleurenpalet. Of de Pixel Watch 2 ook in Nederland en België op de markt verschijnt is nog onduidelijk. De originele Google Pixel Watch is hier niet officieel uitgebracht, maar de smartwatch is wel te koop via de grijze import.

via [tweakers]