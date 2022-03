Afbeeldingen En Video Van Google Pixel 7 Opgedoken

Op het internet zijn verschillende beelden van de Google Pixel 7 opgedoken. De beelden bestaan uit afbeeldingen en een video die zijn gemaakt op basis van tot nu toe uitgelekte informatie. Qua design zien we de basis van de Pixel 6 terug, maar wel met een aantal wijzigingen.

Zo’n half jaar geleden introduceerde Google de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro. Ondanks dat de lancering van de opvolger nog lang op zich laat wachten kijken veel mensen hier alweer naar uit. Op het internet zijn nu een aantal beelden en specificaties opgedoken. De beelden zijn gedeeld door LetsGoDigital en zijn gemaakt in samenwerking met Technizo Concept.

Volgens de bron krijgt de Google Pixel 7 een 6,3-inch Full-HD+ OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid. Dit is 0,1-inch kleiner dan het scherm van de Pixel 6. Het kleinere scherm in combinatie met nog dunnere schermranden maakt de Pixel 7 compacter dan zijn voorganger. De behuizing bestaat opnieuw uit een aluminium frame en een glazen voor- en achterkant.

Verder verwachten we dat de Google Pixel 7 beschikt over een tweede generatie Tensor-chipset met een Samsung Exynos 5300 modem, 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en dezelfde camera-opstelling als zijn voorganger. Wel zullen softwareverbeteringen moeten zorgen voor betere foto’s.

Volgens tech-lekker Ross Young zal Google de Pixel 7 en Pixel 7 Pro al in september introduceren. Google introduceerde de Pixel 6-serie in oktober. De kans is groot dat de Pixel 7-serie opnieuw niet officieel in Nederland zal worden uitgebracht.

via [AW]