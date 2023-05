Google heeft een strenger beleid aangekondigd voor inactieve Google-accounts. Inactieve accounts die meer dan twee jaar niet zijn gebruikt worden volledig verwijderd. Dit is inclusief Gmail, Drive en andere Google-diensten.

Ben jij in het bezit van een Google-account die je niet veel gebruikt, dan is het verstandig om even in te loggen en bijvoorbeeld een e-mail te verzenden of een YouTube-video te bekijken. Op deze manier voorkom je namelijk dat Google dit account als inactief beschouwd en jij jouw account verliest. Google heeft namelijk laten weten dat het bedrijf vanaf eind dit jaar accounts zal verwijderen die twee jaar lang niet meer zijn gebruikt. Je verliest dan al jouw gegevens, inclusief alles in Gmail, Documenten, Drive, Meet, Agenda, YouTube en Google Foto’s. Het gaat hierbij overigens alleen om privé accounts, niet om zakelijke en educatieve accounts.

Als je een abonnement hebt op een Google-dienst, zoals Nest Aware of Google One, dan zal Google je automatisch als actieve gebruiker beschouwen. Heb je dat niet, dan kun je een van de volgende stappen uitvoeren om jouw Google-account actief te houden:

– Lees of stuur een e-mail

– Gebruik Google Drive

– Bekijk een YouTube-video

– Download een app in de Google Play Store

– Gebruik Google Zoeken

– Inloggen met Google gebruiken om in te loggen bij een app of service van derden

Je hebt tot december 2023 de tijd om één van deze stappen uit te voeren, want dan begint Google pas met het verwijderen van accounts. Ook stuurt Google eerst nog een e-mail naar jouw adres en naar het herstel-e-mailadres om jouw te waarschuwen dat Google op het punt staat het account te verwijderen.

