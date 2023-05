Budget-smartphone Oppo K11x Te Zien Op Render

Oppo is de lancering van de Oppo Reno 10-serie aan het voorbereiden. Deze smartphones worden op 24 mei aangekondigd voor de Chinese markt. De fabrikant werkt echter ook nog aan een budget-smartphone met de naam Oppo K11x. Dit toestel is nu te zien op een render die is gedeeld door een betrouwbare bron.

De bovenstaande render is gedeeld door de bekende tech-lekker Evan Blass. Op de render zien we de Oppo K11x in de kleuren groen en blauw. We zien aan de achterzijde twee ronde camera-modules met daarin in totaal drie lenzen. Naast de camera-module vinden we de led-flitser. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van de behuizing.

Verdere specificaties, een releasedatum of adviesprijs hebben we nog niet. Ook is het nog onduidelijk in welke landen de Oppo K11x verkrijgbaar zal zijn.

via [gizmochina]