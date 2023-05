Twitch Verhoogd Prijs Van Turbo-abonnement Met 33 Procent

Twitch heeft bekendgemaakt dat het bedrijf een prijsverhoging doorvoert voor het Twitch Turbo-abonnement. De prijs stijgt met zo’n 33 procent, waardoor gebruikers in Nederland en België in plaats van 8,99 euro per maand voortaan 11,99 euro per maand moeten betalen.

Twitch Turbo-abonnees mogen hun abonnement nog drie maanden voor het oude tarief blijven gebruiken. Na deze periode stijgt de prijs naar 11,99 euro per maand. Op jaarbasis komt dit neer op een prijsverhoging van 36 euro. Een reden voor de prijsverhoging heeft Twitch niet gegeven.

Opvallend genoeg zijn er ook landen waar de prijs van een Twitch Turbo-abonnement juist naar beneden gaat. Wel moet je hiervoor eerst je abonnement opzeggen en een nieuw abonnement afsluiten. Op deze pagina kun je de nieuwe prijzen per land terugvinden.

Mensen met een Turbo-abonnement krijgen geen advertenties te zien. Ook krijgen Turbo-abonnees een speciale badge bij de gebruikersnaam in de chat, toegang tot meer emoji’s, extra kleuren voor gebruikersnamen en langer durende cloudopslag voor oude livestreams.

via [tweakers]