Nothing Zal Nothing Phone (2) In Juli Introduceren

Nothing CEO Carl Pei heeft tijdens een interview met Forbes meer informatie gegeven over de opvolger van de Nothing Phone (1). Zo zijn we niet alleen meer te weten gekomen over de specificaties van de Nothing Phone (2), maar ook over de releasedatum.

Nothing is van plan om de Nothing Phone (2) in juli wereldwijd uit te brengen. Ook heeft Pei laten weten dat de smartphone is uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1-processor en een iets grotere accu met een capaciteit van 4.700mAh. Eerder deelde het bedrijf al een afbeelding, waarop te zien is dat de Nothing Phone (2) net als zijn voorganger een doorzichtige achterkant krijgt met led-verlichting.

Met een globale lancering wil Nothing zich voornamelijk richten op de VS. Volgens Pei blijkt uit verkoopcijfers dat de Nothing Phone (1) een populaire keuze is voor iPhone-gebruikers die willen overstappen naar een Android-toestel. De Apple iPhone domineert de markt in de VS, dus dit is potentiële grote markt voor Nothing.

via [hardware.info]