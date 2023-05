“Xiaomi 13 Ultra Kost In Europa 1499 Euro”

Xiaomi heeft eerder de krachtige Xiaomi 13 Ultra aangekondigd, maar deze high-end smartphone is nog niet in Europa verkrijgbaar. Wel zijn we nu iets meer te weten gekomen over de prijs van de Xiaomi 13 Ultra. Zo spreken de geruchten over een Europees prijskaartje van maar liefst 1499 euro.

Xiaomi heeft de Xiaomi 13 Ultra in april gepresenteerd voor de Chinese markt, waar de smartphone een adviesprijs meekreeg van omgerekend zo’n 800 euro. In Europa mogen we straks echter bijna het dubbele betalen, aldus verschillende bronnen. Met een adviesprijs van 1499 euro is de Xiaomi 13 Ultra een van de duurste smartphones op de markt. Wanneer Xiaomi de Xiaomi 13 Ultra in Europa op de markt zal brengen is nog onduidelijk.

Xiaomi 13 Ultra specificaties

De Xiaomi 13 Ultra beschikt over een 6,73-inch OLED-scherm met een resolutie van 3200 bij 1440 pixels, een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van 2600 nits. Intern beschikt de Xiaomi 13 Ultra over een Snapdragon 8 Gen 2-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte, een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 90W bekabeld laden en 50W draadloos laden, een in-display vingerafdrukscanner, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 1-inch 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens, een 50MP telelens met 5x optische zoom en een 50MP telelens met 3,2x optische zoom. De behuizing is waterdicht (IP68-rating).

De smartphone draait op Android 13 met de MIUI 14-schil en is verkrijgbaar in de kleuren kleuren zwart, wit en olijfgroen.

via [droidapp]