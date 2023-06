Qualcomm Zal Snapdragon 8 Gen 3 Eind Oktober Introduceren

Qualcomm heeft bekendgemaakt dat het bedrijf in oktober de Snapdragon 8 Gen 3 zal introduceren. Qualcomm heeft voor de introductie van de nieuwe vlaggenschip-chipset een evenement ingepland op 24, 25 of 26 oktober.

De introductie van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 zal waarschijnlijk op 24 oktober plaatsvinden, omdat dergelijke introducties doorgaans aan het begin van een grote keynote plaatsvinden. Details over de chipset hebben we nog niet, maar uiteraard verwachten we dat de Snapdragon 8 Gen 3 zowel sneller als energiezuiniger is dan zijn voorganger. De processor zal worden gebruikt in toekomstige vlaggenschip-smartphones van merken als Samsung, Xiaomi en Sony.

Het valt op dat Qualcomm dit keer sneller is met de introductie van zijn nieuwe vlaggenschip-chipset dan normaal. Gen 2 en Gen 1 van de Snapdragon 8 werden namelijk in november aangekondigd. De introductie van de Snapdragon 888 vond zelfs pas in december plaats. Mogelijk heeft Qualcomm gekozen voor een eerdere lancering omdat een smartphonefabrikant snel daarna zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone wil presenteren. Mogelijk is de Xiaomi 14 Pro de eerste smartphone met een Snapdragon 8 Gen 3-processor.

