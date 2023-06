OnePlus Pad Duurstaat Marteltest Van JerryRigEverything

De YouTuber JerryRigEverything heeft de OnePlus Pad in handen gekregen en zijn bekende duurzaamheidstests uitgevoerd. Alhoewel de tablet redelijk beschadigd raakt tijdens deze test, doorstaat de OnePlus Pad de duurzaamheidstests beter dan veel iPads.

YouTuber JerryRigEverything staat bekend om zijn krastest, vuurtest en buigtest die hij uitvoert om te kijken hoe duurzaam een smartphone of tablet is. Het laatste toestel dat hij in handen heeft gekregen is de OnePlus Pad. Ondanks dat de smartphones van OnePlus deze test niet altijd overleven komt de OnePlus Pad opvallend genoeg redelijk goed uit de test.

Het scherm van de OnePlus Pad doet het gewoon netjes tijdens de krastest en de kwaliteit is te vergelijken met het scherm van de iPad. Tijdens de vuurtest duurde het ongeveer 10 seconden voordat het scherm begon te verkleuren. Na verloop van tijd herstelde het scherm echter weer. De schade was dus niet permanent.

Als laatste is het tijd voor de beruchte buigtest, waarbij de YouTuber de achterkant van de behuizing indrukt om te kijken hoever de behuizing meegeeft. In sommige gevallen breekt het apparaat volledig doormidden en is het apparaat daarna onbruikbaar. Gelukkig was dat bij de OnePlus Pad niet het geval. De behuizing gaf wel mee, maar het scherm sprong niet uit de behuizing. Veel iPads deden het in deze test een stuk slechter. Toen de YouTuber druk uitvoerde aan de zijkant van de behuizing kwam het scherm van de OnePlus Pad wel los, maar het apparaat bleef functioneel.

De OnePlus Stylo, waarmee je de OnePlus Pad kunt bedienen, brak wel redelijk eenvoudig in tweeën. Je kunt de volledige video hieronder bekijken.

OnePlus introduceerde de OnePlus Pad in februari van dit jaar en de tablet verscheen in april op de markt voor 499 euro.

via [androidplanet]