Nokia G60, X30 En XR20 Ontvangen Beveiligingsupdate Van Mei

Nokia rolt momenteel een nieuwe update uit naar de Nokia G60, de Nokia X30 en de Nokia XR20. In alle gevallen installeert de update de beveiligingspatch van mei 2023. Deze patch zorgt ervoor dat de smartphones weer wat beter beschermd zijn tegen kwaadwillenden.

Heb jij een Nokia G60, Nokia X30 of Nokia XR20, dan heb je mogelijk een notificatie ontvangen waarin staat dat je een nieuwe update kunt downloaden. Heb je nog geen notificatie ontvangen, dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone. Updates rollen in fasen uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat iedereen de update heeft ontvangen.

De nieuwste update werkt de beveiligingspatch bij naar die van mei 2023. Deze patch bevat weer enkele tientallen kleine patches die kwetsbaarheden in het besturingssysteem aanpakken. Na de installatie is jouw toestel weer beter beschermd tegen mensen die misbruik willen maken van deze kwetsbaarheden. De update lijkt naast beveiligingsverbeteringen verder geen nieuwe functies of andere wijzigingen met zich mee te brengen.

