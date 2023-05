Render Toont Xiaomi 14 Pro Met Opvallend Dunne Schermranden

De bron Ice Universe heeft weer een render gedeeld van een onaangekondigde smartphone. Dit keer gaat het om de Xiaomi 14 Pro. Als de geruchten kloppen krijgt de nieuwe vlaggenschip-smartphone opvallend dunne schermranden en krachtige specificaties.

De Xiaomi 14 Pro lijkt net als zijn voorganger een quadcurveddisplay met licht gebogen randen te hebben. Het valt op dat de kin aan de onderkant van het scherm smaller is dan de kin van zijn voorganger en dat de rand rondom het scherm daardoor aan alle kanten gelijk is. Dit symmetrische ontwerp ziet er mooi uit.

Volgens de bron Digital Chat Station beschikt de Xiaomi 14 Pro over een nieuwe Snapdragon 8 Gen 3-processor en opnieuw over een 5000mAh accu met ondersteuning voor 120W bekabeld laden en 50W draadloos laden. Daarnaast zal de Xiaomi 14 Pro volgens de bron de eerste Pro-versie worden met een periscopische telelens. Voorheen was deze lens alleen aanwezig op de Ultra-versie.

De officiële introductie van de Xiaomi 14 Pro zal waarschijnlijk in december plaatsvinden en pas volgend jaar in Nederland verkrijgbaar zijn. Neem de geruchten daarom nog even met een korrel zout, want de introductie laat nog lang op zich wachten.

via [tweakers]