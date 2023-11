HBO Max Beëindigd Basic-abonnement

Mensen die een abonnement afsloten bij HBO Max konden kiezen tussen een Basic- of een Standaard-abonnement. De streamingdienst heeft echter een einde gemaakt aan het Basic-abonnement, waardoor je nu alleen nog maar kunt kiezen voor een Standaard-abonnement.

In Nederland was het mogelijk om een HBO Basic-abonnement af te sluiten voor 5,99 euro per maand. Met HBO Basic kun je content in een beperkte resolutie streamen op slechts één apparaat. Wil je toegang tot meer content in een 4K-resolutie en wil je de streamingdienst op drie apparaten gebruiken, dan moet je een duurder HBO Standaard-abonnement afsluiten. Mensen die een HBO Basic-abonnement hebben afgesloten kunnen dit abonnement gewoon blijven gebruiken, maar het is niet meer mogelijk om een nieuw Basic-abonnement af te sluiten.

Als je nu een HBO Max-abonnement wilt afsluiten dan kun je dus alleen kiezen voor het Standaard-abonnement. Dit abonnement kost 7,99 euro per maand of 59,99 euro per jaar. Als je zeker weet dat je de dienst een jaar lang gaat gebruiken, dan is een jaar abonnement best voordelig. 59,99 euro per jaar komt namelijk neer op 5 euro per maand.

via [androidplanet]