“Zoveel Kost Het Netflix-abonnement Met Reclame”

Netflix werkt aan een abonnement die goedkoper is dan de huidige abonnementen en waarbij gebruikers reclame te zien krijgen. Dit abonnement zal in 2023 gelanceerd worden, maar meer details zijn zojuist alvast uitgelekt, inclusief de vermoedelijke prijs van dit abonnement.

Er zijn verschillende Netflix-abonnementen beschikbaar die in prijs variëren van € 7,99 tot € 15,99 per maand. Sommige mensen vinden dit te duur en voor deze mensen komt Netflix volgend jaar met een goedkoper Netflix abonnement. Om toch nog voldoende te verdienen aan deze klanten krijgen gebruikers met dit abonnement advertenties te zien die vooraf een serie of films worden afgespeeld.

Netflix heeft nog niet alle details bekendgemaakt, maar volgens bronnen van Bloomberg gaat het abonnement met advertenties in de VS tussen de 7 en de 9 dollar per maand kosten. Het huidige Basis-, Standaard- en Premium-abonnement kosten in de VS 9,99 dollar, 15,49 dollar en 19,99 dollar per maand. Het abonnement verschijnt eind dit jaar al in een beperkt aantal landen, waarna het abonnement in 2023 wereldwijd zal worden uitgerold.

Bloomberg schrijft verder dat Netflix van plan is om elk uur ongeveer vier minuten aan advertenties te laten zien. Deze advertenties zullen niet aan het einde van een serie of film getoond worden. De meeste mensen krijgen dezelfde selectie aan advertenties te zien en Netflix probeert te voorkomen dat klanten dezelfde advertenties meerdere keren te zien krijgen.

via [AW]