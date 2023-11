Black Friday Roborock Robotstofzuiger Deals: Bespaar tot 20% op slimme stofzuiger!

Het einde van het jaar is in zicht en dit wil zeggen dat we weer kunnen profiteren van de vele Black Friday deals. Winkels, retailers en merken geven hoge kortingen op de meest populaire producten, waardoor nu de beste tijd van het jaar is om producten op jouw wensenlijst aan te schaffen.

Roborock stofzuigers zijn slimme robot stofzuigers die bekend staan om hun krachtige reinigingsmogelijkheden en geavanceerde navigatietechnologie. Roborock stofzuigers worden geprezen voor het automatisch verwijderen van stof, haar en ander vuil van vloeren en tapijten, terwijl jij je kunt focussen op andere taken. Voor Black Friday zijn de Roborock S8 en S7 Max Ultra robotstofzuigers beschikbaar met tijdelijke kortingen die oplopen tot 20%. De actie eindigt op 27 november. Als je schoonmaaktijd wilt besparen, zodat je je kunt bezighouden met dingen waar je van houdt, aarzel dan niet en doe nu uw aankoop.

Roborock S8 Robotstofzuiger

Eindprijs: € 479

Kenmerken: 6000 Pa zuigkracht, dubbele rubberen borstels, verbeterd VibraRise 2.0 dweilsysteem, 3D structurele lichtnavigatie en obstakelvermijding.

De Roborock S8 is een van de krachtigste robotstofzuigers van Roborock. Vergeleken met de S7 verbetert het de algehele reinigingsmogelijkheden aanzienlijk. Met een zuigkracht die is verhoogd tot 6000 Pa, pakt hij moeiteloos stof in spleten in de vloer, diep in tapijten en groot vuil aan. Het dubbele borstelsysteem, met twee rubberen borstels die in tegengestelde richtingen draaien, verbetert de reinigingskracht nog verder en vermindert de kans dat haren verstrikt raken in de borstels.

Het nieuwe VibraRise 2.0-dweilsysteem vergroot het trillingsoppervlak, waardoor hardnekkige vlekken op de vloer, zoals gedroogde tomatensaus op keukentegelvloeren, sneller en gemakkelijker kunnen worden afgeveegd. De S8 kan automatisch tapijten detecteren en de dweil optillen. Bij het reinigen van tapijten gaat de dweil 5 mm omhoog, zodat het tapijt niet nat wordt. (Als uw tapijt of vloerkleed vezels heeft die hoger zijn dan 5 mm, kunt u het zo instellen dat het tapijt tijdens het reinigen volledig wordt vermeden.)

Uitgerust met 3D structureel licht en infraroodnavigatietechnologie, samen met een reactief 3D-obstakelvermijdingssysteem, identificeert en vermijdt de S8 nauwkeurig obstakels. Net als bij andere robotstofzuigers kunt u, nadat u uw huis in kaart heeft gebracht (eenvoudig gedaan met het laserradarnavigatiesysteem van Roborock), kamers een naam geven en virtuele muren en no-go-zones creëren om te voorkomen dat de robot bepaalde meubels, speelplekken of andere ruimtes nadert.

Het is ook mogelijk om de spraakassistent Alexa te gebruiken om specifieke spraakopdrachten te geven, zoals ‘begin met schoonmaken’.

Roborock S7 Max Ultra alles-in-één robotstofzuiger

Eindprijs: € 829

Kenmerken: 5500 Pa zuigen, vegen en dweilen in één, alles-in-één dockingstation, LiDAR-navigatie en precieze technologie voor het vermijden van obstakels.

De Roborock S7 Max Ultra is een alles-in-één robotstofzuiger met functies en prestaties die vergelijkbaar zijn met het vlaggenschipmodel Roborock S8 Pro Ultra, maar tegen een meer betaalbare prijs. Met een krachtige zuigkracht van 5500 Pa en VibraRise-trillingsdweiltechnologie kan de S7 Max Ultra tegelijkertijd vegen en dweilen, waardoor stof, haar en vuil effectief van de vloer worden verwijderd, terwijl hardnekkige vlekken worden weggeveegd. Hij keert automatisch terug naar het dockingstation om de dweil schoon te maken, zodat de vloer altijd schoon blijft. Bij het detecteren van tapijten tilt de robotstofzuiger de dweil op en verhoogt het de zuigkracht, zodat de Roborock S7 Max Ultra voorkomt dat het tapijt nat wordt en de stofzuiger het tapijt effectiever kan reiniging.

De S7 Max Ultra wordt geleverd met een alles-in-één dockingstation dat automatisch de vuilnisbak kan legen, de dweil kan reinigen en drogen en het dockingstation zelf kan reinigen. Dit vermindert de noodzaak voor handmatig onderhoud aanzienlijk, zodat jij tijd kunt besparen en je handen schoon kunt houden. De stofzak van 2,5 liter kan zeven weken aan afval opslaan en het vervangen ervan is snel en eenvoudig.

Uitgerust met LiDAR-navigatie en geavanceerde obstakelvermijdingstechnologie navigeert de S7 Max Ultra moeiteloos rond alle obstakels in uw huis. U kunt de app gebruiken om opladen buiten de piekuren in te stellen om te besparen op elektriciteitskosten, schoonmaakschema’s aan te passen op basis van persoonlijke voorkeuren en uw schoonmaakervaring te verbeteren met no-go-zones, multi-level mapping en 3D-mapping.

De hierboven genoemde krachtige Roborock-robotstofzuigers zijn tijdens Black Friday van 16 tot 27 november met grote kortingen verkrijgbaar. Je kunt ze vooraf aan je winkelwagentje toevoegen en op Black Friday kun je ze tegen nog betaalbaardere prijzen in huis halen.