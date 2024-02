Snap Roept Alle Pixy-drones Terug Vanwege Accuproblemen

Het moederbedrijf van Snapchat heeft niet alleen een populaire social media-app op de markt gebracht, maar ook een zogeheten Pixy-drone. De fabrikant is nu echter begonnen met een grote terugroepactie, omdat de accu van de Pixy-drones “met gemak kunnen oververhitten“.

De Amerikaanse Consumer Product Safety Commission adviseert om de Pixy-drones niet meer te gebruiken vanwege brandgevaar van de lithiumionaccu. Snap vraagt iedereen met een Pixy-drone om hun drone terug te sturen, waarna mensen hun geld terugkrijgen. Snap heeft vier meldingen ontvangen van oververhitting en roept nu alle 71.000 accu’s terug.

Snap bracht de Pixy-drone in 2022 op de markt in een beperkt aantal landen voor een adviesprijs van 229 dollar. Voor een extra accu betaalde je 20 dollar. Vier maanden na de release stopte Snap echter al met de productie van de drone. De Pixy-drone was geen groot succes.

