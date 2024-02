Oppo A18 Geïntroduceerd In Nederland

Oppo heeft deze week in Nederland een nieuwe smartphone voor in de Oppo A-serie uitgebracht. De Oppo A18 is een budget-smartphone met een MediaTek Helio G85-processor en een 5000mAh accu die in Nederland een adviesprijs meekrijgt van slechts 169 euro.

De Oppo A18 beschikt over een 6,56-inch HD+ scherm met een 90Hz verversingssnelheid en een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera. Intern vinden we een MediaTek Helio G85-processor met 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte en een 5000mAh accu. Achterop vinden we een dubbele rear-camera met een 8MP hoofdlens en een 2MP dieptesensor.

De behuizing van de Oppo A18 is 8.16mm dun en spatwaterdicht (IP54). Oppo heeft de smartphone voorzien van een Ultra Volume Mode waarmee je de volume van de luidspreker met 300% kunt verhogen, zodat je ook in lawaaierige omgevingen kunt bellen.

De Oppo A18 is in Nederland verkrijgbaar in de kleur Glowing Black en is voor 169 euro te koop via de officiële Oppo winkel en andere verkooppunten.