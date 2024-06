Nothing Brengt Phone (3) Pas In 2025 Uit

Kijk jij uit naar de Nothing Phone (3), dan moet je nog even geduld hebben. De CEO van Nothing heeft namelijk bekendgemaakt dat de nieuwe smartphone pas in 2025 op de markt verschijnt. De late lancering heeft onder andere te maken met de tijd die nodig is om nieuwe software te ontwikkelen die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie.

Nothing CEO Carl Pei geeft via X informatie over de ontwikkelingen van de Nothing Phone (3). Carl Pei laat weten dat de lancering pas volgend jaar zal plaatsvinden. De fabrikant ziet kunstmatige intelligentie als nieuw tijdperk in de smartphonemarkt en daar wil Nothing met Nothing OS op inspelen. Nothing wil echter niet alleen simpele AI-functies ontwikkelen, maar ook kunstmatige intelligentie gebruiken voor de besturing, het navigeren door apps en de manier waarop je met je telefoon communiceert. Dit heeft tijd nodig.

Carl Pei hoopt dat de nieuwe software in 2025 is afgerond, waarna de lancering van de Nothing Phone (3) zal plaatsvinden. Nothing is wel al maanden bezig met het onderzoeken en het ontwikkelen van de eerste prototypes. De fabrikant heeft ook al een video gedeeld waarop te zien is hoe Nothing OS met gebruik van AI het thuisscherm heeft aangepast tot een overzicht van nuttige informatie. Daarnaast krijgt de software een “AI-vriend”, die qua gedrag per persoon verschilt. Gebruikers kunnen namelijk zelf karaktereigenschappen kiezen. Zo kun je een lieve of grappige, maar ook chagrijnige AI-vriend creëren.

There's been a lot of hype around AI. Some great, some confusing. It’s great to see new companies rethinking the user experience and form factors. However, there is no doubt that smartphones will remain the main consumer AI form factor for the foreseeable future. With over 4… pic.twitter.com/ERJc7xhwBa — Carl Pei (@getpeid) June 5, 2024

via [androidplanet]