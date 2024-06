Oppo Find X7- en Reno12-series Worden Wereldwijd Uitgebracht

Oppo heeft bekendgemaakt dat de fabrikant de Oppo Find X7-serie en de Reno12-serie wereldwijd zal uitbrengen. De voorganger van de Find X7 verscheen alleen in China op de markt en ook de Reno12 was tot nu toe alleen voor de Chinese markt aangekondigd.

Oppo heeft dit nieuws bekendgemaakt tijdens een presentatie in Londen. Met de Reno12 en de Reno12 Pro richt Oppo zich op de mid-range markt, terwijl de Find X7-serie de concurrentie aangaat met de vlaggenschip-smartphones. Tot de Find X5-serie bracht Oppo de smartphones ook in de Benelux op de markt, maar de Find X6 Pro is nooit officieel bij ons uitgebracht. De voorgangers van de Reno12-serie zijn wel in Nederland en België te koop.

De Oppo Find X7 verscheen begin dit jaar in China op de markt en beschikt onder andere over een 6,82-inch OLED-scherm, een Dimensity 9300-processor, 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De Find X7 Ultra heeft een Snapdragon 8 Gen 3-processor en twee periscooplenzen waarmee je 2,7x en 6x kunt inzoomen. Een releasedatum en Nederlandse adviesprijs hebben we nog niet.

