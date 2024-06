HTC Teaser: Nieuwe Smartphone Op Komst?

HTC was ooit een grote speler op de smartphonemarkt, maar tegenwoordig is het een hele uitdaging om iemand met een HTC-smartphone te vinden. De Taiwanese fabrikant richt zich tegenwoordig voornamelijk op VR-brillen, maar een nieuwe teaser doet vermoeden dat HTC binnenkort weer een nieuwe smartphone op de markt brengt.

De HTC Desire, de HTC One of de Google Nexus One. Dit waren jaren geleden allemaal zeer populaire smartphones waarvoor HTC verantwoordelijk was. Na jaren zeer succesvol te zijn kon HTC echter niet langer concurreren met merken als Samsung en de vele opkomende Chinese fabrikanten. HTC besloot zich te gaan focussen op de VR-markt, waarna er steeds minder HTC-smartphones op de markt verschenen.

Dit jaar lijkt HTC echter weer een poging te wagen, want de fabrikant heeft een teaser gedeeld voor een aankondiging dat op 12 juni zal plaatsvinden in het Verenigd Koninkrijk. Bij de teaser zien we de hashtag #allforu en #htc. De teaser lijkt de zijkant van een smartphone te tonen, maar verdere details ontbreken. Mogelijk gaat het om de HTC U24.

Ongeveer een maand geleden kwam de HTC U24 (Pro) voorbij in het geruchtencircuit. Volgens de geruchten beschikt deze smartphone over een Snapdragon 7 Gen 3-processor in combinatie met 12GB werkgeheugen en draait de smartphone op Android 14. De laatste smartphone die HTC op de markt bracht was de HTC U23 Pro uit 2023.

via [AW]