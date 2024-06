Samsung Galaxy A14 en Tab S7 FE Ontvangen One UI 6.1-update

Samsung heeft weer een nieuwe update klaarstaan voor twee apparaten. Het gaat om de One UI 6.1-update voor de Galaxy A14 en de Galaxy Tab S7 FE. De update brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies met zich mee.

Gebruikers van de Galaxy A14 en de Galaxy Tab S7 FE kunnen nu de One UI 6.1-update downloaden. De nieuwste versie van Samsung’s software-schil brengt verschillende verbeteringen met zich mee, maar de nieuwe AI-functies van Samsung blijven voorbehouden aan de dure high-end smartphones en tablets. Wel kunnen gebruikers aan de slag met de vernieuwde galerij-app. Deze app bevat nu een verbeterde zoekfunctie en meer bewerking-tools, waarmee je onder andere een onderwerp van een foto kunt verplaatsen naar een andere foto. Daarnaast is het mogelijk om het Always On Display te personaliseren.

De One UI 6.1-update rolt geleidelijk uit, waardoor het een aantal dagen kan duren voordat de update voor iedereen beschikbaar is. Heb je nog geen melding ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via de instellingen op de Galaxy A14 of Galaxy Tab S7 FE.

via [droidapp]