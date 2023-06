Mid-ranger HTC U23 Pro Nu In Nederland Verkrijgbaar

HTC heeft in mei zijn nieuwste smartphone aangekondigd. De smartphone met de naam HTC U23 Pro is nu ook in Nederland verkrijgbaar. Het gaat om een mid-range toestel die in ons land een prijskaartje meekrijgt van 569 euro.

HTC is geen grote speler meer op de smartphonemarkt, maar heel af en toe verschijnt er een nieuwe smartphone op de markt die onder de HTC-merknaam is uitgebracht. De nieuwste smartphone is de HTC U23 Pro en dit toestel kun je nu in Nederland bestellen. De smartphone is bij Belsimpel verkrijgbaar in de kleuren zwart en wit.

Specificaties HTC U23 Pro

De HTC U23 Pro beschikt over een 6,7-inch OLED-scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een resolutie van 1080×2400 pixels, een Snapdragon 7 Gen 1-processor, 12GB werkgeheugen, 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4600mAh accu met ondersteuning voor 30W bekabeld laden en 15W draadloos laden, een 32MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 108MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

De HTC U23 Pro heeft ook nog gewoon een 3.5mm koptelefoonaansluiting en de vingerafdrukscanner zit aan de zijkant in de power-knop. De smartphone draait uit de doos op Android 13 en heeft ondersteuning voor Viverse, het metaverseplatform van HTC.

