“Samsung Galaxy A55-gebruikers Klagen Over Niet Werkende Vingerafdrukscanner”

Heb jij een Samsung Galaxy A55, dan is het je misschien opgevallen dat de vingerafdrukscanner niet goed werkt. Je bent niet de enige, zo blijkt uit vele berichten op het internet.

Al een lange tijd lopen gebruikers van de Galaxy A55 tegen problemen met de vingerafdrukscanner aan, ook na het ontvangen van vele software-updates, zo schrijft Sammobile. Al sinds de lancering in maart van dit jaar heeft de smartphone problemen om de ingestelde vingerafdrukken te herkennen. Waarom Samsung nog steeds geen oplossing heeft gevonden is onduidelijk.

Niet alle gebruikers hebben problemen met de vingerafdrukscanner en ook helpt het in sommige gevallen om ingestelde vingerafdrukken te verwijderen en opnieuw in te stellen. Daarnaast melden sommige gebruikers dat het uitschakelen van gezichtsherkenning kan helpen. Een officiële oplossing of reactie van Samsung hebben we echter nog niet gekregen.

De Samsung Galaxy A55 verscheen in maart op de markt voor een adviesprijs van 479 euro, maar is inmiddels al verkrijgbaar voor zo’n 330 euro.

via [androidplanet]