High-end Realme GT 6 Aangekondigd Voor Nederlandse Markt

Na een lange periode van afwezigheid op de Nederlandse markt, brengt Realme nu een nieuwe high-end smartphone uit. De Realme GT 6 levert krachtige specificaties voor een erg aantrekkelijke prijs.

Realme heeft deze week de Realme GT 6 uitgebracht voor de Europese markt, inclusief Nederland. De smartphone beschikt over een 6,78-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid en een piekhelderheid van maar liefst 6000 nits. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 3s-processor, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 1TB opslagruimte, een 5500mAh accu met ondersteuning voor 120W snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 50MP telelens.

Om te voorkomen dat de Realme GT 6 te heet wordt heeft Realme de smartphone voorzien van een speciale koelkamer in de behuizing. De smartphone draait op Android 14 met de Realme UI 5-schil en komt met verschillende handige AI-functies. Realme noemt zijn AI-pakket Next AI en heeft dit opgedeeld in de categorieën AI-afbeeldingen, AI-efficiëntie en AI-personalisatie.

De Realme GT 6 krijgt een adviesprijs mee van 699 euro. Hiervoor krijg je de uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Voor 799 euro krijg je 16GB werkgeheugen en 512GB opslagruimte. De komende week kun je profiteren van de early-bird actie en krijg je maar liefst 100 euro korting.

via [androidplanet]