OnePlus Pad Pro Is “Krachtigste Android-tablet”

OnePlus heeft dit weekend bekendgemaakt dat het bedrijf op 27 juni een nieuwe tablet zal introduceerde. De OnePlus Pad Pro is volgens de fabrikant de krachtigste Android-tablet ooit, wat te danken is aan de aanwezigheid van de Snapdragon 8 Gen 3-processor.

De OnePlus Pad Pro zal alleen in China worden uitgebracht, maar dezelfde tablet verschijnt naar verwachting later onder de naam OnePlus Pad 2 ook in Europa op de markt. Het is de eerste tablet die is uitgerust met een Snapdragon 8 Gen 3-processor. Beelden maken alvast duidelijk dat de OnePlus Pad Pro qua design veel lijkt op de huidige OnePlus Pad en dat OnePlus een keyboard en stylus uitbrengt voor de tablet. Het scherm is opnieuw een LCD-display.

Meer details over de OnePlus Pad Pro heeft OnePlus nog niet gedeeld, maar de officiële introductie zal over een paar dagen plaatsvinden. Na de introductie zetten wij alle specificaties van de tablet voor jullie op een rijtje.

via [bright]